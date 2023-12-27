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Попова: вирусы кори были завезены в Россию из 16 стран, мир вокруг горит корью

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Мир вокруг России «горит корью», циркулирующие в стране вирусы завезены, заявила 27 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Те вирусы кори, которые циркулируют в России, завезены к нам были из 16 разных стран, случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», — пояснила она.

Специалист обратила внимание, что ситуация с заболеваемостью корью под контролем. Болеют инфекцией непривитые граждане. Прививка же защищает от заболевания.

По словам Поповой, в целом в России за 2023 год удалось не допустить распространения ни одного из завезенных инфекционных заболеваний. Все такие случаи быстро выявляли и сразу купировали.

Ранее, 25 декабря, в Московском государственном университете имени Ломоносова начали проводить противоэпидемические мероприятия из-за регистрации случая кори у студента. Как сообщили «Известиям» в управлении Роспотребнадзора по Москве, в связи с корью у студента 2-го курса юридического факультета МГУ незамедлительно начато эпидемиологическое расследование.

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков 22 ноября рассказал на пресс-конференции в МИЦ «Известия», почему наблюдается рост заболеваемости корью в России. По его словам, это происходит из-за ослабевшего коллективного иммунитета.

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Президент РФ Владимир Путин 14 декабря в ходе «Итогов года» заявил, что недостаток вакцин от кори, который наблюдается в настоящее время в России, вызван техническим сбоем. При этом он указал на то, что в целом в стране нет вопросов с вакцинацией, проблемы решаются.

На следующий день, 15 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал в ближайшее время решить вопрос с доступностью в стране вакцины от кори, краснухи и паротита.

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