Украинцы начинают понимать, что им не нужна евроинтеграция, так как страна терпит многочисленные поражения из-за несостоятельности президента Владимира Зеленского. Об этом в беседе с «Известиями» 27 декабря заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Накануне депутат Верховной Рады Евгений Шевченко назвал ложным путем планы киевского режима добиться вступления Украины в Евросоюз и НАТО. По его словам, также несколько генералов Вооруженных сил Украины выступили против членства страны в альянсе.

«Думаю, что многие на Украине уже давно прозрели, просто раньше опасались высказывать недовольство политикой Зеленского вслух. Теперь, поскольку и Запад разочаровался во многом отсутствием результатов украинской армии на поле боя, тем, что помощь не помогла им вернуть территории, которые, как они считают, якобы захвачены Россией, думаю, что таких заявлений будет всё больше», — сказал Джабаров.

Сенатор выразил мнение, что сегодня в украинском обществе и элитах в целом может пойти речь о смене президента, так как он не состоялся как лидер.

«Зеленский показал свою полную несостоятельность, страна в разрухе. Там бежит волна за волной мобилизации, которая бросает украинцев на убой и все это понимают. Я думаю, что украинцы вступили в тот период, когда с необратимым процессом для существования самого украинского государства, поэтому я думаю, что эти процессы будут нарастать», — подытожил Джабаров.

Накануне бывший украинский посол в США Валерий Чалый в интервью телеканалу «Прямой» рассказал, что страны — члены НАТО порекомендовали Украине не рассчитывать на членство в альянсе.

Ранее, 21 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан порекомендовал Брюсселю еще раз убедиться в готовности Евросоюза принять Украину в объединение, учитывая нынешнее положение страны. Он указал, что наличие у Украины серьезных проблем в разных сферах помешает дальнейшему развитию Евросоюза, если страна всё же станет новой страной – членом объединения.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В июне того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата. В декабре 2023 года ЕС одобрил переговоры с Украиной по вступлению в союз. Заявку в НАТО страна подала в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года.