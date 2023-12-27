Реклама
Прямой эфир
Общество
Поезд Деда Мороза прибыл в Москву
Общество
В Кремле отказались комментировать вечеринку Ивлеевой
Политика
Песков заявил о невозможности изменить ход СВО новым траншем Украине от ЕС
Мир
СМИ Австралии предрекли победу России в конфликте на Украине
Мир
Песков рассказал о контактах Алиева и Пашиняна на саммите СНГ
Политика
В Совфеде предрекли рост недовольства украинцами политикой Зеленского
Мир
Лавров заявил о прогрессе в сфере совместного производства вооружений РФ и Индии
Наука и техника
Лихачев заявил о выполнении «Росатомом» гособоронзаказа 2023 года
Мир
Захарова заявила о последствиях экспорта ракет Patriot из Японии в США
Мир
Лавров прокомментировал утечки о намерениях заморозить конфликт на Украине
Пресс-релизы
«Золотой Граммофон» возвращается в Северную столицу
Армия
Группировка «Юг» взяла важный опорный пункт ВСУ на донецком направлении
Мир
Число погибших в секторе Газа выросло до 21 тыс. человек
Мир
На Украине заявили об истощении потенциала финансирования военных потребностей
Мир
Украинский генерал предупредил об осложнении ситуации для ВСУ в 2024 году

В Совфеде предрекли рост недовольства украинцами политикой Зеленского

Сенатор Джабаров: недовольство политикой Зеленского на Украине растет
0
Фото: REUTERS/Alina Smutko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинцы начинают понимать, что им не нужна евроинтеграция, так как страна терпит многочисленные поражения из-за несостоятельности президента Владимира Зеленского. Об этом в беседе с «Известиями» 27 декабря заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Накануне депутат Верховной Рады Евгений Шевченко назвал ложным путем планы киевского режима добиться вступления Украины в Евросоюз и НАТО. По его словам, также несколько генералов Вооруженных сил Украины выступили против членства страны в альянсе.

«Думаю, что многие на Украине уже давно прозрели, просто раньше опасались высказывать недовольство политикой Зеленского вслух. Теперь, поскольку и Запад разочаровался во многом отсутствием результатов украинской армии на поле боя, тем, что помощь не помогла им вернуть территории, которые, как они считают, якобы захвачены Россией, думаю, что таких заявлений будет всё больше», — сказал Джабаров.

Сенатор выразил мнение, что сегодня в украинском обществе и элитах в целом может пойти речь о смене президента, так как он не состоялся как лидер.

«Зеленский показал свою полную несостоятельность, страна в разрухе. Там бежит волна за волной мобилизации, которая бросает украинцев на убой и все это понимают. Я думаю, что украинцы вступили в тот период, когда с необратимым процессом для существования самого украинского государства, поэтому я думаю, что эти процессы будут нарастать», — подытожил Джабаров.

НАТО еще подождать: Украина опять не приблизилась к вступлению в альянс
Что на этот раз пообещали Киеву в Брюсселе и каковы настроения среди стран — членов блока

Накануне бывший украинский посол в США Валерий Чалый в интервью телеканалу «Прямой» рассказал, что страны — члены НАТО порекомендовали Украине не рассчитывать на членство в альянсе.

Ранее, 21 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан порекомендовал Брюсселю еще раз убедиться в готовности Евросоюза принять Украину в объединение, учитывая нынешнее положение страны. Он указал, что наличие у Украины серьезных проблем в разных сферах помешает дальнейшему развитию Евросоюза, если страна всё же станет новой страной – членом объединения.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В июне того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата. В декабре 2023 года ЕС одобрил переговоры с Украиной по вступлению в союз. Заявку в НАТО страна подала в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023