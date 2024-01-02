Россияне рассказали о своих успехах и провалах в 2023 году

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей и выяснила, каких успехов они добились в 2023 году, а также с какими неудачами столкнулись. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 2 января.

34% опрошенных назвали своей главной удачей за 2023 год повышение квалификации и обучение чему-то новому. Чаще всего этим могут похвастаться IT-специалисты (49%), работники науки и образования, а также финансисты и бухгалтеры (по 38%). 32% россиян рассказали, что в 2023 году смогли прочесть множество новых книг, а 25% назвали важным личным достижением нормальный отпуск (чаще всего об этом говорили специалисты по управлению персоналом — сразу 41% из них много читали, а 38% удачно отдохнули).

Также в топе среди личных достижений года — новая работа (21%), повышение заработной платы (18%), долгожданная покупка (15%) и реализация крутого проекта (12%).

Среди главных неудач 2023 года 46% россиян назвали разочарование в своей компании и работе, причем лидерами здесь стали маркетологи (55%), а также HR-специалисты и высший и средний менеджмент (по 53%).

На втором месте среди неудач за год — выгорание на работе (с ним столкнулись 39% россиян), на это чаще всех жаловались маркетологи (54%), специалисты по работе с персоналом (48%) и IT-специалисты (46%). Кроме того, 33% респондентов рассказали, что не смогли пройти отбор/собеседование в компанию, куда хотели попасть на работу, — с такой неудачей чаще всего сталкивались маркетологи (45%) и айтишники (44%).

Кроме того, среди провалов и неудач года многие соискатели называли проблемы со здоровьем у себя и близких (27%), ухудшение условий труда (25%), увольнение и постоянные переработки (по 22%), конфликты с коллегами и руководством (19%), отказ в повышении зарплаты (17%).

Отмечается, что опрос проводился с 12 по 24 декабря 2023 среди 3067 российских соискателей.

22 декабря сервис «Ремонт со СберУслугами» и социальная сеть «Одноклассники» провели исследование и узнали, как россияне создают себе новогоднее настроение.

Так, больше половины опрошенных (52%) создают новогоднюю атмосферу с помощью просмотра праздничного контента, в основном шоу и новогодних фильмов. Покупают подарки близким 42% респондентов, а 38% готовят новогодние блюда. Закупаются декором для новогоднего настроения 28% участников исследования. По 22% россиян для вдохновения ходят по торговому центру и посещают ярмарки. Обновляют интерьер квартиры 12% респондентов, а 6% россиян переставляют мебель для семейного торжества.