Петропавловск-Камчатский окажется под влиянием циклона

На Петропавловск-Камчатский окажет влияние очередной циклон. Осадки в виде снега, от слабых до умеренных, а также усиление ветра ожидаются в разных районах города.

Как сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на городскую администрацию, дорожные службы проводят постоянный мониторинг ситуации. Территории обрабатываются песко-соляной смесью, в некоторых местах дороги проходят дополнительную обработку по мере необходимости.

Пассажирский транспорт ходит по расписанию.

Ранее синоптики пообещали снегопад в новогоднюю ночь в Москве. В предновогодний день выпадет небольшой снег, а температура днем прогнозируется в районе –2 градусов. В Новый год, 31 декабря, будет незначительно теплее — температура составит –1, также ожидаются осадки в виде снега.