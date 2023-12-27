В Кремле отказались комментировать вечеринку Ивлеевой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не будет комментировать скандальную вечеринку блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor. Об этом он заявил 27 декабря.

«Что касается вечеринки, прошу помиловать, давайте останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — сказан он на брифинге для журналистов.

Ранее в этот день адвокат, эксперт национального антикоррупционного комитета РФ Игорь Баранов рассказал «Известиям», что телеведущей может грозить до 5 лет лишения свободы. Он отметил, что при таком общественном резонансе контроль за деятельностью Ивлеевой будет повышенным. Он не исключил, что при повторной проверке ФНС экономической деятельности блогера могут быть обнаружены дополнительные сведения, которые приведут к штрафам и возбуждению уголовных дел.

Также 27 декабря источник «Известий» сообщил, что ФНС организовала выездную проверку в отношении блогера, касающуюся периода с 2020 по 2023 год. По информации «Известий», весной текущего года у налоговой уже возникали вопросы к блогеру, девушка должна была погасить задолженность, но так и не сделала этого. Теперь в отношении Ивлеевой проводится повторная проверка, в рамках которой под внимание ФНС могут попасть компании «Ивлеева Продакшн», «Коленки пчелы» и «Блеск».

В ночь на 27 декабря блогер выложила два видеоролика, которые назвала «искренним и ни с кем не согласованным криком души». По ее словам, она хотела поговорить с подписчиками напрямую и ощущает себя «на самом дне».

До этого, 26 декабря, компания МТС исключила Ивлееву из списка амбассадоров, несмотря на ее извинения. В тот же день блогеру был подан коллективный судебный иск о компенсации морального ущерба на сумму в 1 млрд рублей.

Ивлеева привлекла внимание правоохранительных органов после организованной ею скандальной вечеринки 20 и 21 декабря в ночном клубе Mutabor в Москве. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело. После мероприятия общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения.