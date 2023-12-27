Прокуратура нашла ответственных за долгую уборку снега в Воронеже

В Воронеже первый вице-мэр и главы шести комбинатов благоустройства будут привлечены к ответственности из-за бездействия во время снегопада. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным правоохранительных органов, из-за несвоевременной уборки снега движение по улицам было затруднено, пассажирский транспорт работал с перебоями. Кроме того, обилие снега создавало угрозу безопасности людей. В отношении чиновников и должностных лиц были возбуждено 45 дел об административных правонарушениях.

Прокуратура привлекла к ответственности глав управляющих компаний, которые не убирали дворовые территории и не очищали крыши.

26 декабря больше месячной нормы осадков выпало в Челябинске. К расчистке дорог привлекли 250 единиц техники и 572 рабочих. Кроме того, работало почти 2 тыс. дворников.