Карта спецоперации на Украине 27 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 27 декабря можно в материале «Известий».

В Минобороны России заявили, что на купянском направлении отражено шесть атак ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери противника составили до 45 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На краснолиманском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районе Серебрянского лесничества. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и гаубица Д-30.

На донецком направлении отражены две атаки ВСУ в районе Новгородского ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Веселого, Красного, Клещеевки, Васюковки, Богдановки и Андреевки ДНР. Общие потери противника составили до 280 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Акация», две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На южнодонецком направлении нанесено огневое поражение ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Потери противника составили до 90 военнослужащих и три пикапа.

На запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Работино и Вербового Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На херсонском направлении потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20 и четыре самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 560 самолетов, 262 вертолета, 10 121 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 341 танк и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 765 единиц специальной военной автомобильной техники.

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