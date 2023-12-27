Лавров заявил о прогрессе в сфере совместного производства вооружений РФ и Индии

У России и Индии наблюдается определенный прогресс в сферах военно-технического сотрудничества. Об этом 27 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Москве.

«Обсудили перспективы военно-технического сотрудничества, включая совместное производство современных видов вооружений. Здесь тоже есть конкретное движение вперед. На этом направлении наше взаимодействие тоже носит стратегический характер», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что Москва с уважением относится к стремлению Нью-Дели диверсифицировать связи в области военно-технического сотрудничества, которое отвечает национальным интересам двух государств в поддержании безопасности на евразийском континенте. Россия готова к взаимодействию с Индией в рамках инициативы по выпуску продукции военного назначения в рамках программы «Делай в Индии».

Накануне вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе переговоров с Джайшанкаром заявил, что товарооборот между Россией и Индией по итогам 2023 года достигнет $50 млрд, что станет историческим рекордом. Он добавил, что в последние годы, несмотря на вызовы, с которыми сталкиваются Москва и Дели, торгово-экономические связи двух стран стремительно развиваются.

В октябре главнокомандующий ВВС Индии маршал авиации Вивек Рам Чаудхари заявил, что страна ожидает получения всех закупленных российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в 2024 году. Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Пять полковых комплектов обошлись Дели в $5,43 млрд.