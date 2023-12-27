Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада в Магадане

В Магадане коммунальная техника продолжает работать на заснеженных дорогах и улицах. К уборке снега привлечены подрядные организации.

Техника работает в круглосуточном режиме, в будни и в выходные. Улично-дорожную сеть обрабатывают противогололедными материалами, убирают центральные и отдаленные районы города. Первыми расчищают участки с наиболее интенсивным трафиком и пути к важным социальным объектам.

В среду, 27 декабря, в уборке задействовали 34 спецмашины. Фронтальные погрузчики работают на улицах Якутской, Полярной, Нагаевской, в микрорайоне Нагаево. Автогрейдеры расширяют проезжую часть, на некоторых улицах задействован ротор. Бульдозеры работают на снежной свалке и занимаются расчисткой частного сектора на улицах Кавинской и Карьерной.

Также расчисткой занимаются сотрудники Комбината зеленого хозяйства. Всего задействовано 37 единиц техники.

ИА MagadanMedia предупреждает, что в городе затруднен проезд по улицам Наровчатова, Портовой, в проезде Вострецова и на Портовом шоссе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что ряд регионов в Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке ожидает аномально холодное завершение 2023 года. В Магаданской области прогнозируются морозы до –47 градусов.