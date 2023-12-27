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Адвоката заподозрили в мошенничестве с продажей земли в Орловской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении представителя НКО «Орловская областная коллегия адвокатов». Мужчина подозревается в присвоении части средств от продажи земельного участка.

По данным InfoOrel.ru, к адвокату обратилась жительница Болховского района с целью оказания юридической помощи по оформлению наследственных прав на земельные доли. Подозреваемый сообщил потерпевшей о возможной продаже земельных долей за 300 тыс. рублей. В то же время он нашел покупателя, от которого получил 360 тыс. рублей. При этом владелице земли он отдал 250 тыс. рублей, оставшуюся часть средств адвокат присвоил.

Подозреваемый задержан следователем, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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