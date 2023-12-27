Житель Орска зарезал кинжалом своего 69-летнего брата

Жителя Орска задержали по подозрению в убийстве брата. 63-летний мужчина передан следователям, сообщает пресс-служба управления МВД России по Оренбургской области.

Двумя днями было обнаружено тело 69-летнего родственника задержанного. На голове и туловище убитого зафиксированы множественные колотые раны, пишет РИА «Оренбуржье».

Полицейские выяснили, что братья вместе распивали алкогольные напитки, отмечает «Урал56.Ру». В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате которого злоумышленник напал на своего родственника с кинжалом и убил.

Ранее в декабре сообщалось, что мужчина убил свою бабушку с помощью молотка в квартире на западе Москвы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).