Военный суд приговорил телеграм-блогера Феликса Елисеева к 14 годам за госизмену

Автор нескольких Telegram-каналов Феликс Елисеев (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) из Липецкой области приговорен к 14 годам колонии за госизмену и публичные призывы к терроризму. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе Второго западного окружного военного суда.

«Приговором суда стороннику одного из леворадикальных движений Елисееву назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы», — рассказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Сам Елисеев признал вину, а также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело было рассмотрено в закрытом режиме.

Судом установлено, что Елисеев перечислял своему куратору средства через криптовалютный счет, которые шли на закупку обмундирования и оружия для украинской армии, нацбатальонов и экстремистских организаций.

Накануне жителю Сахалина присудили 15 лет колонии строгого режима за государственную измену и подготовку диверсии. По данным информагентства, осужденный вступил в сговор со спецслужбами Украины и, действуя по их распоряжению, собирался совершить диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса региона (ТЭК).

До этого, 18 декабря, в Псковской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Крыма по делу о государственной измене в пользу Украины. Мужчина в период с августа по декабрь 2022 года на территории полуострова фотографировал и снимал личный состав, военную технику и позиции подразделений российской армии.