СМИ Австралии предрекли победу России в конфликте на Украине

Россия может одержать верх в конфликте на Украине, для Киева же расклад дел на 2024 год не самый благоприятный. Об этом 27 декабря пишет австралийская газета Australian Financial Review.

Как заметил автор статьи, под конец 2023 года российский лидер Владимир Путин выглядит более оптимистично настроенным в отношении ситуации на более боя, чем его оппонент — президент Украины Владимир Зеленский, и «у него явно больше поводов для радости».

Прежде всего упоминается украинское контрнаступление, которое «так и не нанесло решительного поражения» российской армии, пишет газета.

«Чувство деморализации начинает просачиваться в украинскую политику и общество, подрывая единство и авторитет Зеленского», — говорится в статье.

Кроме того, отмечается, что «тыл России крепок», а экономика только стимулируется благодаря работе оборонно-промышленного комплекса.

Больше всего России сейчас благоприятствует тот факт, что былая решимость Запада в оказании поддержки Украине иссякает, а «без денег и боеприпасов, которые США и Европа сейчас затрудняются поставить, дело Украины, безусловно, плохо», пишет газета.

«Путин сейчас как никогда уверен, что сможет переиграть Запад на Украине», — цитирует издание Питера Дикинсона, научного сотрудника Atlantic Council и издателя журнала Business Ukraine и Lviv Today.

Еще одну большую проблему для Украины представляет то, что «ЕС обещал Киеву миллион артиллерийских снарядов к марту, но сумел раздобыть лишь меньше половины», из-за чего украинская армия была вынуждена свернуть свои операции.

По мнению автора материала, без поддержки Запада украинская армия может полагаться только на свои беспилотники и, теоретически, на свой человеческий ресурс. Однако вылазки дронами — «это путь не к победе, а в лучшем случае к замороженному конфликту, который истощает экономику Украины и изматывает ее общество».

При этом, указывает газета, планы Киева мобилизовать полмиллиона человек для страны с населением в 40 млн человек могут оказаться «непосильной задачей».

«Многие украинцы сопротивляются требованиям о дальнейшей мобилизации, и до 15 тыс. солдат пропали без вести», — говорится в статье.

При этом украинские солдаты, которые уже долго находятся на фронте, «истощены» и «нуждаются в отдыхе». Да и население Украины все больше устает от вооруженного конфликта.

«Доля украинцев, готовых пойти на территориальные уступки ради прекращения войны, выросла с 10 до 19%», — приводит издание Киевского международного института социологии, добавляя, что популярность украинского лидера упала — с 84 до 62%.

Ранее, 15 декабря, издание The New Yorker заявила, что отказ конгресса США согласовывать дальнейшую помощь Украине станет подарком на Рождество для Путина.

10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину. В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине. Оппозиция из Республиканской партии тормозила процесс, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.