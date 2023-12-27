Экстренное предупреждение из-за метели объявили на Колыме

В Магаданской области на 28 декабря объявили экстренное предупреждение из-за непогоды — ожидаются сильный ветер и метель.

Как пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на региональный пожарно-спасательный центр, местами в Ольском муниципальном округе возможен ветер со скоростью 15–20 м/с с метелью. Сохраняется вероятность возникновения ЧС до муниципального уровня, связанной с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением ДТП.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что ряд регионов в Северо-Западном федеральном округе и на Дальнем Востоке ожидает аномально холодное завершение 2023 года, в некоторых из них морозы будут доходить до 47–51 градуса.

В Амурской области прогнозируются морозы до –41 градуса, в Магаданской — до –47, в Хабаровском крае похолодает до –44 градусов, на Чукотке — до –48, на Камчатке — до –36, а в Якутии — до –51 градуса.