Жителей Брянска будут штрафовать за запуск фейерверков

Власти Брянска напомнили местным жителям о запрете использования пиротехники в новогодние каникулы. Нарушителям грозят штрафы.

Запуск фейерверков и салютов ограничен с 15 декабря 2022 года, соответствующий указ был подписан главой региона Александром Богомазом. Жители Брянской области могут использовать только бенгальские огни, фонтаны холодного огня, а также хлопушки. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Штраф для физических лиц составляет 3 тыс. рублей, должностным лицам грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Ранее решение об отмене новогоднего фейерверка приняли власти Барнаула.