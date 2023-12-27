Подростку оторвало руку на птицефабрике в Омской области

Несовершеннолетний получил тяжелые травмы во время технических работ на предприятии «Птицефабрика Любинская» в Омской области. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает ИА «Омскрегион».

Трагедия произошла днем ранее. Во время работ под транспортировочную ленту затянуло 17-летнего рабочего. Здоровью молодого человека был причинен тяжкий вред: он получил открытую черепно-мозговую травму, травму плеча и лишился руки. Юношу госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). Следовали изъяли документацию, проводят допросы и выясняют все обстоятельства случившегося.

Расследование дела взяла на контроль областная прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства. На птицефабрике организована проверка соблюдения требований трудового законодательства, а также правил охраны труда. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.