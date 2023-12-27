Время работы автобусов продлили в Биробиджане перед Новым годом

В Биробиджане после вечерней новогодней программы 31 декабря для развоза гостей ввели новый маршрут автобусов. Время отправления городского транспорта и маршруты определили руководство МУП «Транспортная компания» и администрация города.

Как уточняет ИА EAOMedia, после 22:10 автобус отправится от дома №11 по проспекту 60-летия СССР до микрорайонов Биробиджан-2 и Сопка, поселка Биршоссе 10-13 км, а также микрорайонов Бумагина, ДСМ и Осенняя. Также автобус проследует от остановки в районе дома №16 по проспекту 60-летия СССР до микрорайона Широкая и села Птичник.

Ранее сообщалось, что парковки в Москве будут бесплатными на время новогодних каникул с 1 по 8 января. Это будет касаться всех улиц, в том числе тех, на которых действуют тарифы 380 и 450 рублей в час. А вот парковки со шлагбаумами в новогодние каникулы будут работать по обычным тарифам.