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Экономисты заявили о замедлении китайской экономики в 2024 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Китайские эксперты ожидают, что экономический рост Китая замедлится до 4,6% в предстоящем году на фоне прогнозируемого роста на 5,2% в этом году. Результаты проведенного среди экономистов опроса 26 декабря публикует рейтинговое агентство Nikkei.

Данный прогноз выше сентябрьского, когда эксперты заявили о росте китайской экономики в 2024 году на 4,5%. Сейчас же большинство из 25 опрошенных аналитиков считают, что Китай сможет приблизиться к целевому показателю роста ВВП на 5%.

Также в материале отмечается, что экономика Китая, несмотря на внешние и внутренние проблемы, продолжает расти за счет эффекта низкой базы на фоне пандемийных ограничений в прошлом году в большинстве регионов страны.

При этом, другое рейтинговое агентство, S&P Global Ratings также прогнозирует рост китайской экономики на 4,6% в будущем году, однако там эксперты предполагают сценарий, при котором ВВП Китая вырастет всего на 2,9% в том числе из-за кризиса сектора недвижимости. Также среди других факторов риска аналитики отмечают неэффективность или недостаточность стимулирования экономики со стороны властей и падение уровня доверия потребителей.

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Накануне, 26 декабря, британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR) спрогнозировал, что объем экономики Китая может превысить ВВП США в 2037 году. В 2023 году рейтинг крупнейших экономик возглавляет США, за ними следует Китай, а замыкает тройку лидеров Германия.

До этого, 12 декабря, заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО им. Е.М. Примакова) Сергей Луконин рассказал «Известиям», что дефляция в Китае в ноябре достигла 0,5%. Показатель обновил трехлетний максимум, однако такое снижение индекса потребительских цен не означает кризисных явлений в китайской экономике.

Ранее, в конце октября, сообщалось, что китайское собрание народных представителей одобрило план повышения расходов текущего бюджета, по которому дефицит вырастет до 3,8% ВВП. В стране также предложили ввести первый за несколько лет финансовый стимул.

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