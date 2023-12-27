РЖД запустит первый импортозамещенный аналог «Ласточки» 28 декабря

Российские железные дороги (РЖД) запустят первый импортозамещенный аналог «Ласточки» 28 декабря. Об этом в среду, 27 декабря, сообщили «РИА Новости» в компании.

«28 декабря на сети РЖД начинает курсировать первый полностью импортозамещенный аналог «Ласточки», — сообщили в РЖД.

Имя поездка — «Финист» — было выбрано народным голосованием. В четверг он отправится с платформы вокзала Екатеринбург до Каменска-Уральского.

В ноябре РЖД представили в Москве поезд Деда Мороза, который проедет по городам страны, совершив остановки в 80 из них.

Снаружи поезд украшен изображениями снежинок и другими новогодними элементами. Внутри состава празднично оформлена резиденция и приемная Деда Мороза. Также можно увидеть сцену, кукольный театр, ресторан.