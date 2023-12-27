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В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге

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В Самарской области сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта на Куйбышевской железной дороге. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы в среду, 27 декабря.

Уточняется, что задержанный 15 ноября житель Самары уже арестован по решению суда.

Было установлено, что указанный гражданин, который является сторонником организации «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена в РФ), планировал «совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги».

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Ранее, 18 декабря, сообщалось, что в Ижевске сотрудниками ФСБ задержан украинский агент, готовившийся осуществить теракт в отношении одного из руководителей оборонного предприятия Удмуртии.

У задержанного были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ) и взрывчатые вещества, а также средства связи, где нашли переписку с украинскими координаторами.

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