Житель Москвы разбил створку турникета на станции метро «Царицыно»

Молодой человек в Москве умышленно разбил створку турникета на станции метро «Царицыно» для того, чтобы не оплачивать проезд. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает прокуратура города в Telegram-канале.

Отмечается, что личность гражданина была установлена с помощью камер видеонаблюдения.

«Действия злоумышленника квалифицированы по ст. 214 УК РФ («Вандализм»), его привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение ущерба, причиненного преступлением, на контроле», — приводит ведомство комментарий прокуратуры Московского метрополитена.

Ранее, в июле, произошел похожий случай. Отказавшийся оплатить проезд в метро 28-летний мужчина сломал турникет на станции метро «Курская» Кольцевой линии в Москве. Отмечается, что злоумышленник сначала просто раздвинул руками работавшие на вход створки турникета и прошел в сторону платформы. Однако этого ему оказалось недостаточно. Его поступок классифицировали по статье о вандализме.