Власти Хабаровска пообещали оперативный вывоз мусора в праздники

Компания «Хабавтотранс ДВ», обеспечивающая вывоз мусора в Хабаровске и районе имени Лазо, а также компания «Зенит – Дальний Восток», отвечающая за вывоз отходов в Хабаровском районе, перейдут на особый график.

Они будут работать в таком режиме в период с 30 декабря по 8 января.

Кроме того, будут организованы дежурные бригады для своевременного вывоза мусора, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и регионального правительства.

В местах, где контейнеры быстро переполняются, частоту вывоза ТКО увеличат до двух раз в день. Для этого задействуют до 130 единиц спецтехники.

В случае нарушений местные жители могут обращаться на горячую линию.