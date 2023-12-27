ЦИК раскрыла число возможных участников ДЭГ на выборах президента РФ

Дистанционно проголосовать на выборах президента России в 2024 году смогут 38 млн человек. Об этом в среду, 27 декабря, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

«Сейчас уже к президентским выборам потенциально смогут [дистанционно] проголосовать около 38 млн [человек]. Это больше трети потенциальных наших избирателей», — сказала она в эфире канала «Россия 24».

Глава Центризбиркома напомнила, что всего четыре года назад дистанционное голосование было впервые организовано в одном регионе, где проголосовать таким способом могли лишь несколько тысяч человек.

Ранее в этот день сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по контролю за голосованием Олег Артамонов заявил «Известиям», что в марте 2024 года может быть побит рекорд по числу проголосовавших онлайн, зафиксированный во время единого дня голосования (ЕДГ) в сентябре 2023 года.

По его словам, число тех, кто отдаст свой голос на федеральной платформе ДЭГ, может составить порядка 1,5–2 млн человек. При этом если в Москве в онлайн-формате выскажет свою волю как минимум такое же количество, сколько было на ЕДГ-2023, то общее число участников дистанционного голосования составит около 5 млн.

До этого, 20 декабря, Памфилова сообщила о предложении ЦИФ провести провести электронное голосование на выборах президента РФ в 2024 году в 29 регионах. По ее словам, в одном из субъектов ДЭГ пройдет впервые. Она также отметила, что уехавшие из России граждане сожалеют из-за невозможности поучаствовать в ДЭГ за рубежом.

8 декабря председатель ЦИК указала на то, что многодневное голосование становится традиционным для России. Памфилова напомнила, что, по итогам общероссийского голосования по поправкам к Конституции в 2020 году, стало понятно, что трехдневное голосование встречает у многих избирателей поддержку. Подобный формат применялся и в 2021 году на выборах депутатов в Госдуму РФ.

Центризбирком ранее утвердил трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. По последним данным, документы в ЦИК подали восемь из 33 кандидатов, выдвинутых политическими партиями или группами избирателей на участие в выборах президента РФ.