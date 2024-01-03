Обильный гаджетопад

В период с 7 по 13 января в Лас-Вегасе состоится первая в наступившем году выставка гаджетов и технологий — Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе. На ней IT-корпорации показывают новые продукты, которыми будут радовать пользователей в 2024 году.

Для геймеров компания Nvidia представит новые видеокарты. Кроме того, на выставке покажут ряд ноутбуков с процессорами Intel 14-го поколения. Флагманские телевизоры перейдут на технологию Mini-LED, которая более совершенна по сравнению с OLED. Уже традиционно на CES представляют много бытовой техники, но на этот раз она будет и с функциями ИИ. Давайте разберемся, чего именно стоит ждать от крупнейших игроков рынка.

Уже традиционно одним из самых главных ньюсмейкеров станет компания Nvidia. Основная претензия к современным видеокартам GeForce заключалась в том, что модели RTX 4090, 4080, 4070 Ti и 4070 получились отличными, но уж очень дорогими, а младшие RTX 4060, 4060 Ti оказались дороже, но не лучше старых RTX 3060 и 3060 Ti.

Поэтому корпорация привезет на выставку новые решения. RTX 4080 Super получит пятипроцентный рост производительности в сравнении с RTX 4080 по аналогичной цене. Другая модель — RTX 4070 Ti Super — +15% производительности в сравнении с 4070 Ti, а также столько же к цене. И, наконец, RTX 4070 Super — +14% производительности в сравнении с RTX 4070 при такой же цене. Оригинальная RTX 4070 подешевеет на 16% и станет неформальной заменой провальной RTX 4060 Ti.

Компания Дженсена Хуанга (главного исполнительного директора Nvidia) ещё на момент дебюта GeForce 40-й серии в сентябре 2022 дала понять, что от прежней парадигмы «новое поколение видеокарт быстрее по такой же цене» Nvidia переходит к «насколько быстрее, настолько же и дороже». В двух из трех новых видеокартах это правило подтверждается, а исключение сделано только для конструктивно неудачной 4060 Ti, взамен которой и эксперты, и покупатели предпочли более старые и дешевые 3060 и 3060 Ti.

На выставке покажут и игровые ноутбуки на процессорах Intel. В частности, речь идет о таких производителях, как Lenovo, HP Omen, Dell Alienware. Они получат процессоры 14-го поколения, однако, несмотря на позиционирование для геймеров, преимущество флагманских чипов ощутят лишь видеомонтажеры. Сегодня ни одной компьютерной игре не требуется свыше восьми (пусть и мощных) ядер.

Флагманские телевизоры перейдут на технологию Mini-LED. Она представляет собой замену технологии OLED. Дисплеи, произведенные по ней, склонны к выгоранию в областях, где годами отображается одна и та же информация (панель задач в Windows, Doc в MacOS) и из-за технологических особенностей «роняют» яркость, когда нужно отобразить много белого цвета (например, черные буквы на белой странице в Word или статью на сайте с белым фоном.

Поэтому Mini-LED за счёт улучшенной подсветки позволяет добиться практически таких же характеристик, как у OLED, но без выгорания и без падения уровня подсветки в работе с документами на белом фоне. Такие новинки привезут Samsung, LG и Sony.

Наконец, на выставке ожидается много бытовой техники с внедренными функциями искусственного интеллекта. Например, Samsung привезет на выставку огромный четырехдверный холодильник, весь интеллект которого ограничивается уведомлениями об окончании срока годности продуктов внутри. Правда, перед этим окончание срока годности продуктов вам придется вручную внести на сенсорном экране холодильника. И с помощью этого же экрана можно будет заказать фильтр для воды на Amazon.

Также южнокорейцы покажут варочную панель с ЖК-экраном, на котором можно будет просматривать рецепты, если пользователь по какой-то причине не хочет делать это с экрана смартфона.

И, пожалуй, единственная любопытная ИИ-функция новой бытовой техники Samsung — можно навести камеру смартфона в приложении Samsung Food на стол с продуктами, после чего ИИ посоветует, какие блюда из этих продуктов можно приготовить.

LG представит на CES 2024 «гибрид ежа и ужа» — домашнего робота Smart Home Assistant, представляющего собой смесь из роботов-собак Sony Aibo и робота-пылесоса. Робот будет работать в виде домашней сигнализации и присылать на смартфон уведомления, если заметит в квартире посторонних, предложит включить музыку или видео после возвращения хозяина домой и отключит неиспользуемые гаджеты с помощью умных розеток для экономии электроэнергии. В отличие от разглядывания рецептов на испачканном жиром дисплее варочной панели, такой помощник выглядит по меньшей мере любопытно, хотя тратить деньги на его покупку решатся лишь считаные энтузиасты.

Автор — главный редактор портала про гаджеты и технологии Ferra.ru

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