Водитель квадроцикла погиб в ДТП в Пензенской области

Водитель квадроцикла погиб при опрокидывании транспортного средства в Пензенской области. По факту ДТП проводится проверка.

Инцидент произошел 26 декабря на полевой дороге в 7 км от села Вишневое в Тамалинском районе. По данным ИА «Пенза-пресс», 22-летний мужчина не справился с управлением, в результате чего квадроцикл опрокинулся. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Инспекторы напоминают гражданам о необходимости быть осторожными при движении по полевым дорогам. Кроме того, владельцам мотоциклов и квадроциклов следует использовать шлем.

В Новосибирской области квадроцикл столкнулся с грузовиком на трассе в Черепановском районе. Водитель квадроцикла выехал на полосу встречного движения. От полученных травм мужчина погиб.