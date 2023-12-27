Лыжную гонку проведут в Биробиджане накануне Нового года

В Биробиджане 30 декабря в городском Парке культуры и отдыха проведут Новогоднюю лыжную гонку. Принять участие в ней смогут все желающие, имеющие справку о разрешении физических нагрузок.

Дистанции будут разные, в зависимости от возраста лыжников. Самые маленькие, девятилетки, начнут с 1 км. А самые старшие, «ветераны», мужчины и женщины более 40 лет, пробегут 3 км, уточняет ИА EAOMedia.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что одной из задач страны в спортивной сфере является привлечение в спорт 70% россиян к 2030 году. Он подчеркнул, что спорт является одним из главных государственных приоритетов и одной из важнейших составляющих национальных целей развития.