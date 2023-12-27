Сразу три случая бешенства у диких животных выявили в Удмуртии
Сразу три случая заболевания бешенством выявили у диких плотоядных животных в Сарапульском районе за декабрь. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.
Всего с начала 2023 года в регионе зафиксировали 12 случаев бешенства. Инфекцию подхватили 10 диких животных и двое домашних.
Как отмечает ИА «Сусанин», в регионе проходит вакцинация животных от опасного заболевания. В 2023 году республика получила более 780 тыс. доз вакцины, препарат закупили на федеральные деньги.
За год в Удмуртии привили более 230 тыс. сельскохозяйственных животных и 91,5 тыс. собак и кошек. Также в лесах разложили 615,5 тыс. доз вакцины-приманки для иммунизации диких хищников.
Ранее ветеринар предупредила, что бездомные животные могут заразить человека серьезными инфекционными заболеваниями, поцарапав или укусив его. Основное заболевание — это бешенство.