Хабаровские власти заплатят за нападение собаки на ребенка

Власти Ванинского района должны заплатить 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда родителям девочки, которую покусала бродячая собака. Мать пострадавшей не раз обращалась в администрацию с жалобами на бездомных животных.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на краевую прокуратуру, обращение в суд поступило после проверки жалобы на то, что малолетнего ребенка покусала собака, ему была оказана медицинская помощь и назначен длительный курс прививок.

Как выяснилось, районные власти не приняли необходимые меры для отлова и содержания безнадзорных животных, несмотря на просьбы местных жителей. Суд первой инстанции требования удовлетворил и взыскал в пользу пострадавшей компенсацию. Однако ответчик решение суда обжаловал, утверждая, что ранее принимались меры для стабилизации обстановки с безнадзорными животными и что договор на их отлов и чипирование заключался.

Судебная коллегия по гражданским делам указала, что предоставленные прокуратурой доказательства подтверждают причинение вреда здоровью ребенка, а доводы ответчика — голословны.

В конце ноября сообщалось о создании в Хабаровске частного приюта для безнадзорных животных. АНО «Приют для бездомных животных «Добрый пес» появилось при участии группы неравнодушных представителей частного бизнеса при поддержке администрации города.