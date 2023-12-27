Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЦБ с 1 марта повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке
Мир
Во Франции назвали возможную победу на выборах Ле Пен кошмаром для Макрона
Здоровье
Диетолог рассказала, как помочь своему желудку в новогоднюю ночь
Спорт
Слуцкий возглавил китайский ФК «Шанхай Шэньхуа»
Культура
Машков стал президентом премии и фестиваля «Золотая Маска»
Экономика
Новак сообщил о согласовании «Газпромом» и CNPC условий по «Силе Сибири – 2»
Армия
Авиастроители передали Минобороны РФ партию истребителей пятого поколения Су-57
Мир
Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи «Пицунда»
Экономика
Запрет на вывоз из РФ некоторых товаров продлен до конца 2025 года
Общество
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Самарской области
Общество
Правительство одобрило смягчение ответственности за нарушение авторских прав
Политика
Политолог указал на безвыходное положение ЕС в вопросе финансирования Украины
Авто
Средняя стоимость поддержанных японских авто выросла за полгода на 20–27%
Общество
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о завозе вирусов кори в РФ из 16 стран
Мир
Умер экс-председатель бундестага Вольфганг Шойбле

Хабаровские власти заплатят за нападение собаки на ребенка

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Ванинского района должны заплатить 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда родителям девочки, которую покусала бродячая собака. Мать пострадавшей не раз обращалась в администрацию с жалобами на бездомных животных.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на краевую прокуратуру, обращение в суд поступило после проверки жалобы на то, что малолетнего ребенка покусала собака, ему была оказана медицинская помощь и назначен длительный курс прививок.

Как выяснилось, районные власти не приняли необходимые меры для отлова и содержания безнадзорных животных, несмотря на просьбы местных жителей. Суд первой инстанции требования удовлетворил и взыскал в пользу пострадавшей компенсацию. Однако ответчик решение суда обжаловал, утверждая, что ранее принимались меры для стабилизации обстановки с безнадзорными животными и что договор на их отлов и чипирование заключался.

Судебная коллегия по гражданским делам указала, что предоставленные прокуратурой доказательства подтверждают причинение вреда здоровью ребенка, а доводы ответчика — голословны.

В конце ноября сообщалось о создании в Хабаровске частного приюта для безнадзорных животных. АНО «Приют для бездомных животных «Добрый пес» появилось при участии группы неравнодушных представителей частного бизнеса при поддержке администрации города.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023