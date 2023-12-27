В Совфеде заявили об организации беспорядков в Пицунде извне

Беспорядки в Абхазии из-за госдачи «Пицунда», устроенные оппозицией, искусственно подогреваются извне. Об этом 27 декабря заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

«Это начинают так называемые друзья бучу организовывать, рядом там находятся кое-какие страны, которые заинтересованы в этом [в беспорядках]», — сказан он.

Также в беседе с «РИА Новости» сенатор отметил, что госдача старая и соглашение о ее передаче России было подписано еще два года назад, а ратифицировано только сейчас.

Ранее в этот день на внеочередном заседании парламента Абхазии было ратифицировано соглашение о передаче в собственность России госдачи в Пицунде. Тогда спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба пояснил, что в случае передачи госдачи третьим лицам соглашение расторгается и собственность возвращается Абхазии.

Накануне, вечером 26 декабря, у здания парламента Абхазии собрались несколько сотен представителей оппозиции, выступающих против ратификации соглашения о передачи в собственность РФ госдачи в Пицунде. Представители оппозиции и общественники потребовали исправить некоторые пункты документа. Они были против ранее обозначенных координат территории госдачи и возможности передачи «Пицунды» третьим лицам в случае расторжения документа.

Соглашение о передаче в собственность России государственной дачи «Пицунда» было подписано 19 января 2022 года в Москве. После этого оно было передано в парламент Абхазии для ратификации. Оппозиционные организации и партии требовали от власти отзыва соглашения для внесения в него изменений, поэтому ратификация постоянно откладывалась.

Как уточняет «Газета.Ru», согласно документу, Россия на безвозмездной основе получает комплекс государственной дачи «Пицунда», земельный участок в 180 га с реликтовым парком и прилегающую к нему акваторию моря. До этого комплекс находился в аренде у РФ по соглашению от 1995 года.