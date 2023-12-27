Специалистов обучат вовлекать россиян в программы городского проектирования

ДОМ.РФ предоставит 20 грантов на участие в программе профессионального обучения «Вовлечение горожан в программы развития городской среды (публичные слушания)». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Обучающая программа организована Институтом развития жилищной сферы совместно с Президентской академией РАНХиГС.

Программа будет проводиться в онлайн-формате с 14 по 17 февраля. В ходе четырехдневного обучающего курса участники узнают о методах соучаствующего проектирования в рамках развития городской среды, инструментах взаимодействия с местными сообществами и способах решения городских конфликтов, например, когда жители не согласны с переносом парковок или строительством торгового центра в спальном районе города. Как утверждают организаторы, программа будет актуальна для муниципальных и государственных служащих из регионов, представителей местного самоуправления, сотрудников региональных центров компетенций, работников архитектурных и проектных бюро, девелоперов, представителей некоммерческих организаций и учреждений культуры, городских активистов.

«В современном контексте развития территорий все более значимую роль играет соучаствующее проектирование. Нужно активно вовлекать жителей в мастер-планирование через разнообразные методы, от очных сессий до онлайн-опросов. Наша совместная с РАНХиГС программа нацелена на развитие навыков, которые считаются ключевыми для грамотной организации взаимодействия с жителями», — рассказал директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

«В новом сезоне мы обновили программу, добавили нетворкинг и увеличили время для самостоятельной работы над проектами. Программа предназначена для работающих специалистов, поэтому обучение проходит интенсивно. Слушатели за короткий срок осваивают большой объем информации и получают ключевые навыки для взаимодействия с местными сообществами», — отметил заведующий кафедрой территориального развития им. В.Л. Глазычева Дмитрий Соснин.