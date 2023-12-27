Минобороны показало подготовку подразделений «Шторм» в зоне СВО

Минобороны России показало подготовку подразделений «Шторм» группировки войск «Восток» для противодействия диверсионно-разведывательным группам (ДРГ) противника. Подготовка российских бойцов ведется на полигонах в зоне спецоперации, следует из опубликованного 27 декабря ведомством ролика.

Как следует из опубликованных видеокадров, полигон оборудован сетью окопов и блиндажей, где можно отработать любые сценарии и тактику боевых действий. Добровольцев Вооруженных сил (ВС) России обучают опытные инструкторы, которые сами работали на передовой.

Как отметил заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным Чикой, работа ведется на взаимодействие военных в коллективе.

«Когда коллектив более слаженный, то и работа получается проще, каждый друг друга понимает, знает, что делать, здесь мы им помогаем», — добавил он.

В ходе подготовке командиры стараются приучить людей к боевой обстановке, в том числе взрывам и стрельбе.

Полигоны, где идет тренировка штурмовиков, находятся на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Занятия проходят по 5-6 часов круглые сутки и в любую погоду. Сейчас на полигон приехала очередная группа военнослужащих-добровольцев из Республики Бурятия, которые после прохождения курса обучения сроком 21 сутки пополнят подразделения «Шторм» группировки войск «Восток».

За время боевой подготовки они научатся стрелять из всех типов стрелкового вооружения, тактическим действиям при занятии опорных пунктов противника, использовать возможности применения беспилотных летательных аппаратов и многому другому.

«Наши прадеды воевали, деды воевали. В данный момент пришел мой дядя из зоны СВО, цел и невредим», — рассказал заместитель командира взвода с позывным Сокол.

Ранее в этот день Минобороны показало, как военнослужащие мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии отразили несколько контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Сначала разведчики вскрыли передвижение в сторону российских позиций нескольких вооруженных групп ВСУ, затем оперативно передали информацию и координаты боевиков на командный пункт батальона.

1 декабря российское военное ведомство сообщило, что военнослужащие группировки «Восток» за сутки отразили в районе Угледара в ДНР четыре атаки подразделений ВСУ с иностранными наемниками.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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