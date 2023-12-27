Рабочий угодил в бетононасос на заводе в Кургане
Несчастный случай произошел на территории Арматурного завода в Кургане, травмировался рабочий. Об этом сообщается в группе «Спасатели Кургана» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел вечером 26 декабря. Молодой мужчина, работая на высоте третьего этажа, угодил в бетононасос. Он получил тяжелую травму нижней конечности, пишет ИА «Ура.ру».
Пострадавшего извлекли спасатели из городского отряда и областной поисково-спасательной службы. Ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали при помощи альпинистского снаряжения. После этого рабочего передали в больницу БСПМ.