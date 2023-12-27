Рыбак провалился под лед Волги в Самарской области

Рыбак провалился в промоину на реке Волге в Новокуйбышевске (Самарская область). Мужчине оказали помощь спасатели.

Инцидент произошел 26 декабря в районе водозабора поселка Гранный. Мужчина 1949 года рождения провалился в промоину в 70 м от берега. К месту происшествия от Новокуйбышевской спасательной станции был направлен аэроглиссер «Север», а от спасательной станции «Центральная» — СВП «Нептун». Рыбака вытащили из воды через 20 минут, пишет НИА «Самара».

Потерпевший получил сильное охлаждение, его передали врачам скорой помощи.

В Красноярском крае два рыбака провалились под лед реки Мендель 22 декабря. Спустя несколько дней тело одного из потерпевших было обнаружено. Водолазы обследовали 2 тыс. кв. м дна реки.