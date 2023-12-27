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Ликсутов рассказал о повторном использовании воды в автобусных парках

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Фото: пресс-служба Дептранса Москвы
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В столичных Домах для электробусов «Красная Пахра», «Митино» и «Салтыковка», а также в шести автобусных парках применяется оборотная система водоснабжения, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы продолжим внедрять современные экологичные технологии в городской транспорт, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Оборотная система водоснабжения позволяет вновь использовать отработанную воду в технических нуждах, что благоприятно сказывается на экологии», — отметил Максим Ликсутов.

Отработанная на автобусных и электробусных мойках вода многократно фильтруется и возвращается обратно в систему водоснабжения для повторного использования. В результате в 2023 году удалось сэкономить около 225 млн литров воды.

Ранее сообщалось, что энергия для зарядки электробусов будет производиться из возобновляемых источников энергии на гидроэлектростанциях ТГК-1. Соответственно, при выработке ресурса в атмосферу не будут выбрасывать парниковые газы.

По данным Дептранса, замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа больше чем на 60 тонн в год. В 2022 году использование электробусов в общей сложности позволило сократить выбросы CO₂ на 36 тыс. тонн.

В настоящее время по столице курсирует свыше 1300 электробусов. Экологичные машины работают более чем на 100 маршрутах. Более чем за пять лет пассажиры совершили на них более 400 млн поездок. Ликсутов подчеркивал, что Москва является лидером в Европе по количеству этого вида транспорта.

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