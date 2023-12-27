Доля семейной ипотеки в России в декабре достигла рекордных 70%

В России среди купивших в декабре квартиру в новостройке 70% россиян выбирали семейную ипотеку. Это стало рекордом с момента запуска программы, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи» 27 декабря.

«В декабре прошлого года доля заявок по семейной ипотеке среди всех льготных программ по покупке новостроек составляла всего 42%, в январе текущего года — 56,7%, активный рост доли семейной ипотеки начался в июне 2023 года на фоне волны слухов о возможных изменениях в условиях кредитования, уже к сентябрю она достигла 66,4%», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

При этом, как отметили эксперты, ипотека с господдержкой, которая была так популярна в прошлом году, всё больше сдает свои позиции: если в декабре прошлого года ей интересовалось 48,4% покупателей новостроек, то в декабре текущего года их доля снизилась до 17,8%.

«На спрос повлиял целый ряд факторов: с одной стороны, в текущем году семейную ипотеку расширили и она стала доступна большему количеству заемщиков, с другой — ограничения, которые были введены в отношении других льготных ипотечных программ в октябре текущего года, еще больше подогрели интерес к семейной ипотеке, где сохранялся первоначальный взнос на уровне 20%», — пояснила Решетникова.

По словам эксперта, после октябрьских изменений в льготных ипотечных программах россияне стали более активно интересоваться семейной ипотекой, которая до декабря текущего года действовала без изменений. Однако и семейная ипотека становится менее доступной.

«С 23 декабря текущего года можно оформить лишь один льготный ипотечный кредит, и не имеет значения, кем гражданин выступает по договору: заемщиком, созаемщиком или поручителем. Если это условие нарушить, субсидирование по кредиту будет отменено, поэтому в ближайшей перспективе стоит ждать снижения спроса по всем льготным ипотечным программам, где для получения кредита требовался созаемщик или поручитель», — подытожила Решетникова.

Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» предложил правительству подумать о продлении семейной ипотеки. Глава государства напомнил, что пока программа действует до июля 2024-го, первичный минимальный взнос по этой программе составляет 20%, ежегодная ставка равна 6%, а при наличии трех детей есть субсидия в размере 450 тыс. рублей. В пресс-службе правительства 15 декабря сообщили «Известиям», что все поручения, которые дал глава государства, будут проработаны.