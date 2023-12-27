Свыше 8 тыс. л контрафактного алкоголя изъяли в Астраханской области

У двух жителей Астраханской области изъяли больше 8 тыс. л контрафактного алкоголя. Подозреваемые пытались сбывать опасную продукцию.

По данным следственного комитета, один из задержанных, проживающий в Лиманском районе, в сентябре 2023 года заключил соглашение о поставке алкоголя на территорию региона. Мужчина продал две бутылки объемом по 5 л участнику проверочной закупки. Также продажей занимался второй подозреваемый, житель Ленинского района Астрахани.

Алкоголь был изъят в ходе обысков по местам проживания подозреваемых. В ходе экспертизы установлено, что жидкость не соответствовала нормам качества и могла навредить здоровью потребителей. Об этом пишет «Астрахань 24».

По факту оборота контрафактной продукции возбуждено уголовное дело.

В Алтайском крае с начала 2023 года изъяли больше 25 тыс. контрафактных пачек сигарет. Товары были привезены из стран Евросоюза, Белоруссии, США, ОАЭ и регионов России.