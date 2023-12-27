Более двух третей россиян регулярно ходят в дискаунтеры

7 из 10 россиян регулярно ходят в дискаунтеры, причем более 80% не сомневаются в качестве приобретаемых там товаров. Об этом сообщили эксперты исследовательского холдинга «Ромир».

Исследование, проведенное специалистами «Ромир», показало, что 73% респондентов хотя бы один раз в течение месяца совершают покупки в дискаунтерах, при этом 27% участников исследования посещают их несколько раз в месяц, 24% — раз в месяц и реже, 21% ходит в дискаунтеры раз в неделю, 19% — несколько раз в неделю и 6% — ежедневно. Чаще других посещают их покупатели в возрасте от 25 до 34 лет. При этом 91% посетителей не испытывает неловкости при совершении покупок в магазинах данной категории.

Согласно данным исследования, 73% респондентов регулярно (хотя бы раз в течение месяца) совершают покупки в дискаунтерах: 27% опрошенных посещают их несколько раз в месяц, 24% — раз в месяц и реже, 21% ходит в дискаунтеры раз в неделю, 19% — несколько раз в неделю и 6% — ежедневно. Чаще других отдают предпочтение таким магазинам покупатели в возрасте от 25 до 34 лет. При этом 91% посетителей не испытывает неловкости при совершении покупок в «магазинах с низкими ценами».

Свою приверженность покупкам в дискаунтерах респонденты объяснили доступностью цен (84%), возможностью рациональнее расходовать свой бюджет (62%) и близостью к дому (42%). Кроме того, 62% опрошенных считают, что современные дискаунтеры по уровню сервиса, чистоте помещений и качеству товаров не уступают магазинам других форматов. При этом абсолютное большинство участников исследования не сомневается в качестве предлагаемых тут товаров: 44% уверены, что хорошие продукты не должны стоить дорого, 22% — что дискаунтеры экономят не на качестве продукции, а на собственных издержках, а 17% опрошенных полагают, что по качеству представленных товаров дискаунтеры не уступают другим форматам магазинов. 7% респондентов, однако, затруднились с ответом на данный вопрос, а 10% отметили, что дискаунтеры экономят на всем.

В топ-3 продовольственных хард-дискаунтеров, в которых потребители чаще всего совершают покупки, вошли «Светофор», «Чижик» и «Доброцен». Высокие оценки по параметрам «качество товаров» и «доступность цен» получили сети «Чижик» (единственный хард-дискаунтер с федеральным покрытием, в топ-3), «Светофор» и «Доброцен» (последние две — сети с локальным покрытием).