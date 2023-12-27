Умер экс-председатель бундестага Вольфганг Шойбле

Экс-председатель бундестага, бывший министр финансов и внутренних дел Германии, член Христианско-демократического союза (ХДС) Вольфганг Шойбле скончался на 82-м году жизни. Об этом 27 декабря сообщает Tagesspiegel.

«Политик ХДС мирно уснул дома со своей семьей во вторник вечером около 8 часов вечера», — рассказали родственники Шойбле.

В газете подчеркнули влияние экс-председателя бундестага на объединение страны, назвав его «архитектором немецкого единства». Именно он возглавлял делегацию Федеративной Республики Германия при подписании договора о единстве с Германской Демократической Республикой в августе 1990 года.

Глава ХДС Фридрих Мерц выразил свои соболезнования в социальной сети X (бывший Twitter).

«Вместе с Вольфгангом Шойбле я потерял своего самого близкого друга и советника, который когда-либо был у меня в политике», — написал он.

Шойбле занимал множество разных постов за более чем 50 лет работы в бундестаге. До своей смерти он был самым старшим главой ведомства.