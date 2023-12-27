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Создано новое партнерство в сфере развития высшего образования в России

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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«Тинькофф» и Агентство стратегических инициатив (АСИ) договорились о партнерстве с целью развития высшего образования в России.

Как отмечают представители обеих компаний, уже разработан ряд мер в этой области, среди которых — инвестиционный налоговый вычет за вклад в образование и науку. Цель этого шага — вовлечение крупного бизнеса в развитие образования.

«Компания, при расчете налога на прибыль, могла бы учитывать 100% суммы расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного образовательным организациям в своем регионе. Налоговым кодексом уже установлено право субъектов по своему усмотрению устанавливать такой вычет», — отметили в «Тинькофф».

Еще одна разработанная мера — губернаторские гранты. Предлагается перераспределить часть бюджетных мест с федерального уровня в пользу регионального по определенным квотам. Абитуриент, проживающий в регионе, сможет на конкурсной основе получить грант из бюджета субъекта, покрывающий затраты на обучение в любом вузе страны.

Председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк отметил, что одна из главных государственных задач — сохранение кадров, обладающих критическими компетенциями, научных работников, IT-специалистов, в том числе путем превентивных мер. «Это поможет сохранить кадровый потенциал страны, не допустить диспропорции на рынке труда, а также подготовить сильных специалистов для российских компаний», — добавил он.

По словам директора Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив Александра Вайно, «предлагаемые меры расширят доступность высшего образования не только для студентов, но и для бизнеса с точки зрения возможности его интеграции в сферу». «Наша основная задача — довести существующие предложения до высочайшей степени доработки, поскольку в перспективе эти меры окажут масштабный эффект на российскую экономику и на российское образование», — подчеркнул Вайно.

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