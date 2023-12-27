Мужчина погиб при пожаре в многоэтажном доме в Ульяновской области
Мужчина погиб в результате пожара в трехэтажном жилом доме в Сенгилеевском районе Ульяновской области. По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Информация о пожаре поступила 26 декабря из поселка Красный Гуляй. На улице Строительной загорелась двухкомнатная квартира, наблюдалось сильное задымление. В тушении участвовали 12 человек и три единицы спецтехники. Об этом пишет Ulpravda.ru.
В результате возгорания погиб 57-летний мужчина. Жильцы дома рассказали, что потерпевший проживал один и злоупотреблял спиртными напитками. Предполагается, что он курил в постели, что привело к возгоранию.
По факту пожара проводится проверка.
В Новом Уренгое пожар произошел в частично расселенном деревянном доме. Наблюдалось горение кровли и двух квартир. В ходе тушения обнаружены тела двух человек.