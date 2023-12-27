Иномарка сбила женщину с младенцем в коляске на тротуаре в Сыктывкаре
В Сыктывкаре четырехмесячного ребенка госпитализировали после ДТП. На малыша и его маму наехала иномарка.
Авария произошла 26 декабря на улице Станционной. По данным ИА «Комиинформ», водитель автомобиля Nissan Terrano при выезде из гаражного комплекса во время поворота налево не предоставил преимущество машине Kia Optima. После этого Nissan выехал за пределы проезжей части и наехал на женщину с коляской.
36-летняя женщина получила ушиб руки, госпитализация ей не потребовалась. Четырехмесячного мальчика доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
В Свердловской области рейсовый автобус, следовавший из Тюмени в Краснотурьинск, столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель автобуса погиб на месте, шесть человек госпитализированы.