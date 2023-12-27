Парламент Абхазии ратифицировал передачу России госдачи «Пицунда»

Парламент Абхазии ратифицировал на внеочередном заседании соглашение о передаче в собственность России госдачи «Пицунда», сообщил 27 декабря его спикер Лаша Ашуба собравшимся у здания парламента оппозиционерам и общественникам.

«Депутаты парламента не хотели голосовать за соглашение только с изменением координат и впоследствии пришли к консенсусу, что будут голосовать за соглашение, где будут внесены и координаты, и норма о невозможности передачи третьим лицам. Мы приняли три соответствующих закона и на внеочередной сессии с участием 28 депутатов из 35 ратифицировали соглашение по госдаче «Пицунда» 26 голосами «за» в первом, втором и третьем окончательном чтении», — сказал спикер абхазского парламента.

Он пояснил, что в случае передачи госдачи третьим лицам соглашение расторгается и собственность возвращается Абхазии.

Противники ратификации соглашения собрались у здания парламента Абхазии накануне. Представители оппозиции и общественники потребовали исправить некоторые пункты документа. Они были против ранее обозначенных координат территории госдачи и возможности передачи «Пицунды» третьим лицам в случае расторжения документа.

Как сообщает «Апсныпресс», президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации соглашения.

Соглашение о передаче в собственность РФ государственной дачи «Пицунда» подписали 19 января 2022 года в Москве. Документ передали в парламент Абхазии для ратификации, однако местная оппозиция потребовала от власти отзыва соглашения для внесения в него изменений, поэтому ратификация откладывалась.

Согласно документу, РФ на безвозмездной основе получила комплекс государственной дачи «Пицунда», земельный участок в 180 га с реликтовым парком и прилегающую к нему акваторию моря, уточняет «Газета.Ru».