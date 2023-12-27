В Свердловской области задержан пытавшийся зарезать своих родителей мужчина

Мужчина напал с ножом на родителей-пенсионеров в Верхней Пышме Свердловской области. Пожилым людям удалось сбежать и запереть его в квартире, рассказал 27 декабря источник «Известий».

По словам собеседника, 26 декабря мужчина попытался убить своих родственников. Он взял бытовой нож и нанес им несколько ударов 65-летнему отцу в живот и ногу, а 64-летней матери — два в поясницу.

Пенсионеры смогли выбраться из квартиры, заперев там своего сына. Женщину доставили в реанимацию, а мужчина умер от потери крови. Нападавшего задержали.

Накануне в Балашихе суд арестовал 31-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве своей 58-летней матери. По данным следствиям, между обвиняемым и его матерью возник конфликт, поскольку женщина планировала продавать квартиру, в которой они проживали. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил ее ножом в живот и шею. На допросе он признал вину.