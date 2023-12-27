В Татарстане объявили в розыск подозреваемых в убийстве матери бойца СВО
В Татарстане двое граждан Узбекистана объявлены в розыск по подозрению в совершении убийства матери участника специальной военной операции. Об этом 27 декабря сообщает Следственный комитет (СК) России.
По факту убийства 46-летней женщины возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ.
«По подозрению в совершении преступления в розыск объявлены двое граждан Узбекистана 2001 и 1986 годов рождения», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Председатель СК России Александр Бастыркин поручил руководителю регионального следственного управления Валерию Липскому доложить о ходе уголовного дела и установленных обстоятельствах.