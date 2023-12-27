Глава «Газпрома» Миллер: Россия будет полностью газифицирована к 2030 году
«Газпром» выполнит задачу полной технически возможной газификации России к 2030 году, заявил 26 декабря глава компании Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Ваша задача, которая поставлена, по достижению 100-процентной газификации в Российской Федерации в 2030 году, будет абсолютно точно выполнена», — подчеркнул глава «Газпрома».
Миллер рассказал, что в 2023 году компания газифицировала более 400 населенных пунктов, а также построила 2,9 тыс. км магистральных газопроводов.
Он указал на то, что уровень газификации в стране к началу 2024-го составит 89% из 100 технически возможной сетевой газификации.
По его словам, на эти цели выделена рекордная сумма — 270,3 млрд рублей. Это на 33,5 млрд рублей больше, чем в этом году.
До этого, 14 декабря, Минэнерго сообщило о бессрочном характере программы догазификации, запущенной в 2021 году по поручению Путина. По данным пресс-службы министерства, в 2022 году программа была распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение медучреждений и образовательных объектов.
Тогда же в ходе «Итогов года» российский лидер указал на то, что 450 тыс. домохозяйств в стране подключены к газовым сетям, 1 млн — получили техническую возможность сделать это. Он отметил, что работа над программой продолжается.