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Посол в Австрии рассказал об актах вандализма в отношении объектов РФ

Посол Любинский: РФ понимает, риск провокаций против ее дипмиссий сохраняется
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Фото: посольство России в Австрии
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За последние месяцы против российских объектов в Австрии неоднократно совершались акты вандализма. На это указал посол РФ в Вене Дмитрий Любинский 27 декабря.

«За прошедшие месяцы в отношении российских объектов, жилых домов и служебного транспорта сотрудников российских дипмиссий неоднократно совершались акты вандализма. В некоторых случаях австрийским правоохранительным органам даже удавалось задержать злоумышленников на месте совершения правонарушения», — сказал он «РИА Новости».

Посол указал, что австрийская сторона с должным вниманием относится к вопросам безопасности загранучреждений России и «оперативно реагирует на поступающие сигналы».

Россия тем временем хорошо осознает, что риск провокаций против ее дипломатических миссий и их сотрудников сохраняется, отметил Люблинский. По его словам, «своей оголтелой политикой» Австрия потеряла вес в глазах РФ и «похоронила» имидж непредвзятого посредника в международных конфликтах, пишет «Газета.Ru».

«Доля российского газа в Австрии до сих пор оценивается почти в 50%»
Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский — о зависимости страны от энергоресурсов из РФ и вероятности ее отказа от принципа нейтральности

В ходе того же интервью посол заявил, что нынешнее состояние российско-австрийских отношений на первый взгляд не может устраивать ни одну из сторон. Вместе с тем, дипломат указал на то, что Россия никогда не закрывает двери для диалога.

Ранее, 21 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вторжения в представительства России заграницей нельзя оценить никак иначе, как акты государственного бандитизма. Она заявила, за подобными действиями последуют необходимые выводы и ответные шаги со стороны Москвы.

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