В Саратове продлили запрет выхода на лед водоемов

В Саратове до середины января продлили запрет выхода на лед водоемов. Соответствующее постановление подписала глава города Лада Мокроусова.

Традиционно запрет устанавливают в период с 1 по 25 декабря, когда лед слишком хрупкий и не может выдержать вес человека. Однако в этом году из-за оттепели толщина льда остается недостаточной даже в конце декабря. В связи с этим запрет выхода на лед продлен до 10 января. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В Саратовской области выходить на лед Волги нельзя с 9 декабря по 8 января, а также с 15 марта. За нарушение гражданам может грозить административный штраф в размере 2 тыс. рублей.

В Красноярском крае 22 декабря двое рыбаков провалились под лед реки Мендель во время езды на снегоходе. Тело одного из погибших нашли через несколько дней. Во время поисковых работ обследовано порядка 2 тыс. кв. м дна реки.