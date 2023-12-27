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В Абхазии прошла акция протеста из-за передачи России госдачи в Пицунде

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В Абхазии началась организованная оппозицией бессрочная акция протеста против ратификации соглашения о передаче в собственность России госдачи в Пицунде. Об этом 27 декабря сообщила с места событий журналист Мария Матвиенко.

«У здания парламента собралось несколько сотен человек. Люди не расходятся: просто стоят, общаются, пьют чай, греются, хотя время уже за полночь», — рассказала она.

К зданию были стянуты различные структуры, среди которых полицейские, медики и военные. Как уточнил общественный деятель Леван Микаа, собравшиеся у здания парламента протестующие выступают лишь за изменение документа, но не против самого соглашения.

Отмечается, что митингующие не против самого соглашения — они выступают именно за изменение документа.

«Мы не против прежнего соглашения, (по которому госдача в бессрочном пользовании у РФ с 1990-х годов,. — Ред.), не выступаем против кого-то, но под это соглашение заложена «мина замедленного действия», — сказал Микаа, его цитирует ТАСС.

При этом представитель оппозиционного экспертного фонда «Аамта» (Время) Алхас Джинджолия призвал всех граждан вне зависимости от их взглядов принять участие в мирной акции протеста.

Председатель оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба отметил, что ратификация соглашения должна быть отложена, поскольку в самом документе есть технические моменты, которые вызывают возмущение у людей.

Соглашение о передаче в собственность РФ государственной дачи «Пицунда» было подписано 19 января 2022 года в Москве. После этого оно было передано в парламент Абхазии для ратификации. Оппозиционные организации и партии требовали от власти отзыва соглашения для внесения в него изменений, поэтому ратификация постоянно откладывалась.

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