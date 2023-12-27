МВД РФ 26 декабря объявило в розыск фехтовальщиков Виолетту и Сергея Бида

МВД России во вторник, 26 декабря, объявило в розыск российских шпажистов Виолетту и Сергея Бида, это следует из базы данных ведомства.

Спортсменов разыскивают по уголовное статье. Конкретная статья Уголовного кодекса не называется.

Супруги были действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, однако приняли участие в чемпионате США по фехтованию без согласия российской стороны, уточняет ТАСС.

В начале июля профильное спортивное издание Inside the Games писало, что фехтовальщики Сергей Бида, Константин Лоханов и Олег Кинш участвовали в американском национальном чемпионате и июльском соревновании по фехтованию в Финиксе, США.

Сергей Бида является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в командном турнире, а также двукратным призером чемпионатов мира. В 2019-м он занял первое место индивидуального турнира шпажистов этапа Кубка мира по фехтованию в аргентинской столице Буэнос-Айресе.

Его жена Виолетта Бида в 2019 году взяла серебряную медаль в командных соревнованиях на чемпионате мира. В 2023 году супруги переехали в Калифорнию, США.