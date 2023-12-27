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Южная Корея ввела санкции против восьми граждан КНДР

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Фото: Global Look Press/Wang Jingqiang
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Правительство Республики Корея ввело индивидуальные санкции против восьми граждан КНДР за их участие в торговле оружием и киберактивности. Об этом 27 декабря сообщило новостное агентство Yonhap.

Так, санкции были введены против главы главного разведывательного управления КНДР Ри Чан Хо, он курировал возглавляемые хакерскими группами Kimsuky, Lazarus и Andariel кибератаки.

Глава компании Beijing New Technology Пак Ен Хан обвиняется в торговле оружием от имени северокорейской Mining Development Trading Corp, которая, по данным Южной Кореи, занимается экспортом обычных вооружений и поставкой оборудования для баллистических ракет.

Юн Чхоль, бывший секретарь посольства Северной Кореи в Китае, занимался торговлей лития-6, ключевого материала для ядерного оружия.

Остальные пятеро — Рьян Су Ньо, Ким Сон Су, Пэ Вон Чхоль, Ри Син Сон и Ким Пхен Чхоль из компании Pan Systems Pyongyang, находящейся под контролем главного разведывательного управления КНДР и также занимающейся торговлей оружием.

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Ранее, 1 декабря, восемь граждан КНДР, проживающих за пределами страны, и северокорейская организация Kimsuky были внесены в санкционный список США. Согласно заявлению управления по контролю за иностранными активами, санкции в отношении северокорейских граждан и организации введены из-за сбора данных и слежки, которые, в свою очередь, играют большую роль в развитии ядерной и других стратегических программ Северной Кореи.

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